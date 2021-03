Latina: era ricercato per droga, arrestato in Brasile latitante di Fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Latitante da circa 4 anni, nei giorni scorsi, è stato arrestato in Brasile, Massimo Iacozza classe 1977, originario della provincia di Latina. L'arresto è avvenuto a seguito un’intensa attività investigativa condotta dalla polizia di Stato e dalla polizia federale Brasiliana, sotto il coordinamento della procura generale presso la Corte d’Appello di Roma. Secondo quanto si apprende, le indagini sono state portate avanti da un pool di agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Latina e della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Fondi, in collaborazione con personale del servizio centrale operativo della polizia di Stato. In particolare, tra i mesi di ottobre e novembre 2019, il gruppo di investigatori iniziava le ricerche, anche attraverso attività di intercettazione telefonica ed ambientale, finalizzate alla cattura del latitante dal maggio del 2017, a seguito una sentenza che lo condannava a una pena detentiva di circa anni 9, per reati in materia di stupefacenti. Intanto il ricercato aveva lasciato il territorio nazionale, allontanandosi definitivamente dalla città di Fondi, di cui era originario. I successivi approfondimenti investigativi hanno permesso alla polizia, a distanza di un anno, di localizzare, in Brasile, il latitante, il quale si era perfettamente integrato all'estero svolgendo lavori per un’impresa di costruzioni. (segue) (Rer)