Latina: era ricercato per droga, arrestato in Brasile latitante di Fondi (2)

- Secondo quanto ricostruito, il ricercato, con precedenti di polizia per reati in materia di armi e stupefacenti, è conosciuto negli ambienti criminali con il soprannome di Varenne (nome del cavallo considerato nel mondo delle corse come il migliore trottatore) per la sua abilità e capacità di correre a bordo di autovetture durante l’attività di pusher, ed anche per questo può essere considerato uomo di fiducia del clan Zicco. Nell’anno 2011 venne tratto in arresto assieme ad altre due persone pregiudicate, che nascondevano in un edificio rurale, in provincia di Roma, 295 Kg di hashish, e numerose cartucce di vario calibro. Lo spessore criminale dello Iacozza, che intrattiene rapporti con personaggi del calibro di Gentili e De Salvo, quest’ultimo arrestato per un omicidio, proprio assieme al noto capoclan Michele Senese, trova ulteriore riscontro nelle indagini che nell'anno 2012, portano al suo arresto, nell’ambito dell’operazione “San Magno”, unitamente ad altre 30 persone. (segue) (Rer)