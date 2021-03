Latina: era ricercato per droga, arrestato in Brasile latitante di Fondi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli inquirenti, secondo quanto emerso, ipotizzano l’appartenenza di Iacozza al gruppo criminale capeggiato da Carlo Zizzo ed il suo Germano Alfiero, i quali vengono con i loro sodali, indagati per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Nel contempo, lo Iacozza venne individuato come facente parte di un più vasto gruppo criminale dedito allo spaccio di droga anche in ambito internazionale ed inserito nelle risultanze dell’operazione denominata convenzionalmente "Castillos", la quale aveva portato al sequestro di 500 chili di hashish attraverso indagini che documentavano l'esistenza di due agguerriti gruppi criminali guidati l'uno dal leader degli ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli e l'altro da Paolo Diana. Dopo due circa due anni trascorsi in carcere, Iacozza viene scarcerato e posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Fondi per un ulteriore anno. In seguito per ulteriori 3 anni, gli vennero imposti degli obblighi di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Iacozza, prima della emissione della sentenza definitiva di condanna, emessa dalla suprema Corte di cassazione nel maggio del 2017, che lo condannava a una pena detentiva di anni 9, mesi 1 e giorni 12 di reclusione, ha fatto perdere le proprie tracce, lasciando il territorio nazionale. (Rer)