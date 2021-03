Milano: 23 ragazzi bevevano alcolici in piazzale Archinto, sanzionati per violazione norme anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della serata di ieri, a Milano, a seguito di numerose segnalazioni di assembramento, i militari della Compagnia Milano Duomo, coadiuvati da personale del terzo Reggimento Lombardia, sono intervenuti in piazzale Archinto, dove hanno identificato e segnalato per inosservanza delle misure anti-Covid 23 persone (tra i 20 e i 28 anni, tutti italiani, molti dei quali studenti universitari), poiché si sono assembrati consumando alcolici, e il proprietario di un pub, che vendeva alcolici in violazione della normativa. Nel pomeriggio di ieri a Milano, in Piazza Duomo e aree limitrofe, i militari della Compagnia Carabinieri Milano Duomo e del terzo Reggimento Lombardia, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio specificamente finalizzato a contrastare i fenomeni di "insofferenza giovanile" alle disposizioni di contrasto alla diffusione del CoViD-19, hanno: controllato e identificato 90 persone; sanzionato 17 giovani (tra i 16 e i 20 anni), poiché trovati al di fuori del proprio comune di residenza, senza giustificato motivo. (Com)