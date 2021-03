Francia: Repubblicani, Bertrand il candidato presidenziale migliore in caso di ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xavier Bertrand potrebbe essere l’uomo giusto per i Repubblicani per puntare al secondo turno delle presidenziali francesi previste nel 2022. Secondo quanto riferisce “Le Monde”, infatti, nonostante il candidato ufficiale del partito conservatore francese non sia stato ancora nominato, i sostenitori di Bertrand starebbero spingendo il suo nome con le altre correnti interne alla formazione politica, profondamente scossa a causa dei guai giudiziari in cui è coinvolto l’ex presidente, Nicolas Sarkozy. Secondo alcuni esponenti dei Repubblicani, Bertrand potrebbe essere l’uomo giusto per attirare i voti aggiuntivi necessari alla vittoria in un ipotetico secondo turno. Presidente del consiglio regionale dell’Alta Francia, Bertrand in caso di secondo turno contro la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, potrebbe raccogliere i voti dei moderati ma, in caso di ballottaggio con il capo dello Stato in carica, Emmanuel Macron, potrebbe anche riuscire a raggranellare consensi a destra. D’altronde, difficilmente in caso di uscita al primo turno – al momento peraltro poco probabile – i sostenitori di Le Pen assegnerebbero il loro voto a Macron al ballottaggio. Il presidente in carica, infatti, è ritenuto un personaggio “troppo divisivo” negli ambienti della destra francese. (Frp)