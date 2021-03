Egitto: governo egiziano contesta dichiarazione 31 Paesi contro violazioni diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri egiziano ha annunciato che replicherà ai contenuti della dichiarazione congiunta redatta da 31 Paesi ed espressa ieri alla 46esima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che attacca il Paese nordafricano per la sua situazione relativa al rispetto dei diritti umani. "L'Egitto, attraverso la sua missione a Ginevra, rilascerà una dichiarazione davanti al Consiglio per i diritti umani, che farà luce sulle carenze all'interno dei Paesi che hanno preso parte alla dichiarazione congiunta, comprese le pratiche che sono incoerenti con i principi e i diritti umani", ha riferito il ministero in una nota. In relazione alla dichiarazione congiunta estesa dalla Finlandia e firmata da 31 Paesi del Consiglio dei diritti umani, il ministero degli Affari esteri ha sottolineato la necessità di una revisione approfondita di queste affermazioni, chiedendo “a questi Paesi di smetterla di fare accuse che riflettono solo un orientamento politico riprovevole e che includono accuse senza fondamento”. (segue) (Cae)