Egitto: governo egiziano contesta dichiarazione 31 Paesi contro violazioni diritti umani (2)

- Il ministero degli Esteri egiziano ha osservato che “è inaccettabile fare con noncuranza una simile dichiarazione che non tiene conto degli sforzi globali egiziani nel campo dei diritti umani in tutti i suoi aspetti politici, economici e sociali, e di ciò che è stato realizzato in questo senso negli ultimi anni”. L’Egitto ha inoltre ribadito che la questione dei diritti umani implica un processo di sviluppo permanente, e nessun Paese è arrivato al punto di perfezione o può designarsi come valutatore o giudice al riguardo. A livello parlamentare, Tarek Radwan, il capo del comitato per i diritti umani ha bollato come ingiustificata del Consiglio diritti umani. “Esprimiamo esprime il suo categorico rifiuto per le affermazioni infondate e le accuse menzionate nella dichiarazione sulla situazione dei diritti umani in Egitto", ha dichiarato Radwan che ha messo in dubbio i tempi e gli obiettivi di tale dichiarazione. (segue) (Cae)