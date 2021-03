Egitto: governo egiziano contesta dichiarazione 31 Paesi contro violazioni diritti umani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione, i governi dei 31 Paesi hanno espresso “profonda preoccupazione” per le diffuse violazioni dei diritti umani commesse impunemente dalle autorità egiziane . La dichiarazione congiunta ha evidenziato "le restrizioni alla libertà di espressione e al diritto di riunione pacifica, e lo spazio limitato per la società civile e l'opposizione politica". Nella dichiarazione i firmatari hanno anche condannato l'uso delle leggi antiterrorismo per punire i critici pacifici. La dichiarazione è stata estesa dalla Finlandia e firmata dai rappresentanti di Australia, Austria, Belgium, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Canada, Costa Rica, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Nuova Zelanda, Norvegia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. (Cae)