Roma: riscuotevano da anni la pensione di familiari morti, denunciate 9 persone

- Riscuotevano e si intascavano da anni la pensione di genitori e parenti deceduti. E' successo a Roma, dove 9 persone sono state scoperte e denunciate dai finanzieri del comando provinciale della Capitale. In particolare, secondo quanto si apprende, le fiamme gialle della compagnia di Nettuno, nel corso di indagini dirette dalla procura della Repubblica di Velletri e coordinate dal II gruppo della Capitale, hanno inizialmente acquisito dall'Inps i dati dei titolari di pensione (anzianità, vecchiaia, assegno sociale e invalidità), incrociandoli con le risultanze delle banche dati anagrafiche. In questo modo, sono risaliti a 21 posizioni - tuttora aperte - intestate a soggetti deceduti anche da più di 10 anni, in mancanza di qualsivoglia comunicazione all'ente previdenziale. Di queste, 9 hanno riguardato l’appropriazione da parte di familiari delegati ad operare sui rapporti finanziari degli aventi diritto attraverso continui prelevamenti nel tempo, mentre, nei restanti 12 casi, i ratei sono confluiti nei conti correnti, rimasti “dormienti”, intestati ai soggetti deceduti. (segue) (Rer)