Covid: Ema, vaccino Astrazeneca efficace e sicuro

- Il vaccino Astrazeneca è efficace e sicuro. Lo ha ribadito questa mattina a Sky Tg24 Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell'Ema, che ha poi ricordato: “Il nostro comitato di farmacovigilanza ha guardato tutti i dati che abbiamo a disposizione riguardo alla sicurezza di questo vaccino, inclusi questi eventi tromboembolici che si sono verificati, ma che in effetti sono molto rari: stiamo parlando di un numero di casi inferiore a quelli che ci saremmo aspettati se le campagne vaccinali non fossero in corso, nella popolazione in generale”. Essendo casi molto rari “non sono stati ancora discussi nel dettaglio e prima di far questo è impossibile concludere, è impossibile dire che abbiamo un problema con questo vaccino. Ad oggi quello che ci sentiamo di dire è che il vaccino risulta sicuro e efficace, quindi bisogna continuare ad usarlo”. “I trombi – ha aggiunto poi - non sono eventi che comunemente vengono associati all’uso di vaccini, poi bisogna vedere di quale vaccino si parla. Questo è un vaccino usato su tutta la popolazione adulta e gli anziani, una popolazione in cui questi eventi succedono comunque, in cui queste malattie avvengono. È molto importante - ha aggiunto - che cerchiamo di capire esattamente cosa sarebbe successo comunque, al di là del vaccino, e che quindi non ha nulla a che fare con il vaccino, da ciò che potrebbe esservi legato. Ad oggi non abbiamo nessuna prova che il vaccino possa causare questi eventi, ma ovviamente stiamo indagando per capire meglio”. (Com)