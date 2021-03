Regno Unito: ministro Esteri irlandese, mosse di Londra dettate da "nazionalismo perverso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sta mostrando un "nazionalismo perverso" cercando di raggiungere un accordo commerciale con gli Stati Uniti prima dell'Unione europea. Lo ha detto il ministro degli Esteri irlandese Simon Coveney in un’intervista al quotidiano “The Times”. "Questa idea secondo il Regno Unito possa arrivarci per primo, francamente, è un pensiero generato da una mentalità ristretta. È esemplificazione di un nazionalismo perverso quando in realtà il Regno Unito e l'Ue dovrebbero lavorare insieme come partner", ha detto Coveney. “Piuttosto che vedere l'Ue e il Regno Unito in competizione per ottenere l'attenzione di Washington, cercando di essere i primi a concludere un accordo commerciale, avrebbe più senso che Regno Unito, Ue, Stati Uniti e Canada siglino un’unica intesa tutti insieme”, ha detto il capo della diplomazia irlandese. (Rel)