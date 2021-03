Covid: Ema, blocco lotto vaccini Astrazeneca a scopo precauzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile della Strategia vaccini dell'Ema, Marco Cavaleri, ha sottolineato questa mattina che il blocco del lotto di vaccini Astrazeneca, dopo alcuni eventi avversi su cui sono in corso accertamenti, “è stato fatto in maniera precauzionale, per essere certi di aver indagato tutto quello che bisognava indagare. Chiaramente è importante come i vaccini vengono conservati e una conservazione sbagliata può portare a qualche problema. E’ quindi giusto e legittimo fare queste indagini. Però - ha aggiunto a Sky Tg24 - mi è difficile pensare che ci sia un problema con i lotti, almeno dal punto di vista della produzione”. Quanto agli eventi avversi segnalati, "la settimana prossima ci sarà una riunione del nostro comitato di farmacovigilanza, dopo che tutti i casi cumulativi sono stati analizzati. Abbiamo cercato di avere tutte le informazioni, inclusa l’autopsia, così da avere un quadro completo, capire se questi dati ci permettono di arrivare a una conclusione in qualche modo. Però - ha concluso - ci potrebbe essere bisogno di più tempo, di capire se altri casi vengono riportati e capire se effettivamente ci sia uno sbilancio dei casi dopo la vaccinazione, che non ci saremmo aspettati. Ad oggi non è così, i casi sono molto rari. Bisogna stare tranquilli e andare avanti con le vaccinazioni”. (Rin)