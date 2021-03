Malesia: vicepresidente Pkr lascia il partito, è terza defezione in poche settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parti Keadilan Rakyat (Pkr), secondo partito di opposizione più importante in Malesia, ha perso il suo terzo deputato nel giro di tre settimane dopo che oggi il suo vicepresidente ed ex ministro dell'Acqua, della terra e delle Risorse naturali, Xavier Jayakumar, lo ha lasciato. Lo ha annunciato lo stesso Jayakumar in una nota, dichiarando il suo sostegno al partito di governo Perikatan Nasional (Pn) come indipendente. Membro del Pkr fin dalla sua fondazione nel 1998, Jayakumar si è detto "estremamente frustrato" dagli eventi dell'ultimo anno e dai ripetuti appelli a tenere nuove elezioni. "La nostra attuale priorità dovrebbe essere (quella di) sostenere il governo nel contenere la pandemia di Covid-19, creare posti di lavoro e garantire fondi per ricostruire l'economia", ha detto Jayakumar, che in un simile contesto ha invitato a "lavorare insieme, non l'uno contro l'altro". Jayakumar ha ricoperto l'incarico di ministro dell'Acqua, della terra e delle risorse naturali quando la coalizione Pakatan Harapan (Ph) ha vinto il potere nelle elezioni generali di maggio 2018 conquistando 48 seggi. Il Pkr è il secondo partito per numero all'interno della coalizione Ph, al governo, ma a seguito delle defezioni è sceso a 35 seggi. Nelle scorse settimane, anche i deputati Larry Sng e Steven Choong si sono ritirati dal partito, impegnandosi a sostenere il primo ministro Muhyiddin Yassin.(Fim)