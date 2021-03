Roma: controlli anti Covid, chiuso un esercizio commerciale per 5 giorni, 2 persone multate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiuso un esercizio commerciale per 5 giorni, sanzionati due clienti per il mancato rispetto della normativa anti Covid. E' successo giovedì scorso in via Antonio Ciamarra, a Roma, dove nel corso di un servizio di controllo del territorio, una pattuglia della polizia di Stato del commissariato Romanina ha notato, transitando intorno alle 20.30, un gruppo di persone che stazionavano, alcuni con delle birre in mano, nei pressi di un esercizio commerciale. Scesi dalla vettura alcune delle persone si sono dileguate due di esse sono state identificate e sanzionate. Scoperto l'esercizio commerciale che aveva venduto le birre, gli agenti hanno sanzionato la titolare e chiuso l'esercizio per 5 giorni.(Rer)