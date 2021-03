Covid: Ema, su Sputnik iniziata raccolta informazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul vaccino russo Sputnik “abbiamo iniziato a verificare le informazioni che sono disponibili ad oggi e elaborato un piano per quando riusciremo ad avere tutte le altre informazioni che sono necessarie per arrivare a un’opinione regolatoria, incluse le ispezioni ai siti produttivi e ai centri che hanno condotto gli studi clinici.” A chiarirlo a Sky Tg24 è stato Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell'Ema, secondo cui “il programma è ben definito, ora speriamo che tutto vada nel verso giusto e che riusciamo ad avere tutti i dati necessari, per poter concludere in tempi brevi”. Quale sarà la prossima approvazione di Ema, invece, “è difficile dirlo, però direi che Curevac, Novavax o Sputnik potrebbero essere tra i vaccini che arriveranno prossimamente, io spero quanto prima”, ha concluso. (Com)