Milano: in un anno la Brigata Lena-Modotti ha consegnato oltre 23 mila pacchi di beni di prima necessità a famiglie in difficoltà (2)

- O, ancora, la collaborazione con il progetto Scatole di Natale a Milano, con la consegna di 900 doni natalizi solidali a persone di tutte le età o la spedizione – la prima partita a dicembre 2020 – di materiale sanitario e sportivo per il progetto internazionale di Gaza Freestyle in Palestina. Grazie alle collaborazioni con Emergency, Croce Rossa Italiana Comitato di Milano, NaturaSì, Ostello Bello e molti altri, in aggiunta alle donazioni di cittadine e cittadini milanesi, ogni settimana le volontarie e i volontari si occupano di comporre i pacchi solidali, pensandoli in base alle specificità del nucleo familiare che li riceverà (numero di adulti e bambini, età, sesso, etc) e cucinare i pasti per i senzatetto. Il tutto viene poi distribuito in giorni prestabiliti con una cadenza settimanale. "Secondo l’Istat nel Paese 1 milione e 346 mila minori vivono in condizioni di povertà assoluta, ben 209 mila in più rispetto alla rilevazione precedente - si legge nella nota - Il Coronavirus non ha fatto altro che aggravare l’emergenza economica e sociale che in tutto il Paese è in corso da tempo, anche in città come Milano. È quindi fondamentale il contributo di tutte e tutti per avere un impatto significativo e inclusivo sul territorio, nel progetto comune di una società più giusta, più solidale e più vicina ai bisogni della popolazione". (Com)