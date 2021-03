Roma: rapina in un minimarket, due persone arrestate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, sempre gli agenti della polizia di Stato dell' XI distretto San Paolo hanno eseguito due distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere. La prima a carico di un italiano con numerosi precedenti di polizia per rapina in danno di esercizi commerciali, che come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dovrà espiare la pena definitiva di 8 anni. L'altra a carico di un cittadino romeno con precedenti di polizia per furto in danno di esercizi commerciali e privati cittadini che, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dovrà espiare 2 anni 3 mesi e 28 giorni di reclusione nel carcere di Velletri. (Rer)