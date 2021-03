Germania: elezioni in Baden-Wuerttemberg e Renania-Palatinato, atteso record di voti per posta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle elezioni parlamentari dei Lander tedeschi del Baden-Wuerttemberg e Renania-Palatinato, la percentuale di voti per posta dovrebbe raggiungere un nuovo record a causa della crisi sanitaria causata dal coronavirus. È quanto riferisce il settimanale tedesco “Spiegel” che cita alcuni dati in merito allo svolgimento delle procedure di voto anticipato. Molti elettori nel Baden-Wuerttemberg e nella Renania-Palatinato eviteranno domani di recarsi alle urne, come emerge dai dati provvisori che il funzionario regionale in Renania-Palatinato, Marcel Huerter, ha riferito al settimanale tedesco. Mercoledì scorso il 44 per cento degli aventi diritto al voto aveva presentato domanda per il voto per corrispondenza. "Ipotizzando un'affluenza alle urne complessiva del 70 per cento, ciò corrisponderebbe a voti espressi per posta pari al 63 per cento”, ha affermato Huerter. Per fare un confronto: alle elezioni statali del 2016, la percentuale di voti postali con un'affluenza alle urne del 70,4 per cento fu del 30,6 per cento. (segue) (Geb)