Germania: elezioni in Baden-Wuerttemberg e Renania-Palatinato, atteso record di voti per posta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A differenza della Renania-Palatinato, nel Baden-Wuerttemberg i dati dei voti per posta vengono registrati dai singoli comuni. “Nessuno sarà sorpreso se la percentuale di elettori che si sono espressi attraverso il voto per posta rispetto alle ultime elezioni statali sarà significativamente più alta in vista della pandemia di coronavirus", ha detto allo "Spiegel" la funzionaria elettorale del Land, Cornelia Nesch. Cinque anni fa, la percentuale di voti per corrispondenza alle elezioni statali nel Baden-Wuerttemberg si era attestato al 21 per cento. (Geb)