Russia: Putin, referendum Crimea necessario per evitare ripetersi tragici eventi visti nel Donbass

- La decisione di garantire la libera espressione della volontà della Crimea di riunirsi con la Russia è stata presa in modo che i tragici eventi che hanno avuto luogo nel Donbass, l’area orientale dell’Ucraina, non si ripetessero anche nella Penisola. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel film di Andrei Kondrashov, di cui è stato tramesso un estratto dall’emittente televisiva "Rossija 24". "Quando abbiamo agito in modo coerente e piuttosto duro in Crimea, sono partito dal fatto che tali tragici eventi a cui stiamo assistendo oggi in Donbass potessero accadere” anche in Crimea, ha detto Putin. Secondo il presidente russo, quindi, quanto avvenuto è stato semplicemente “garantire la libera espressione della volontà dei cittadini della Crimea". L'obiettivo finale del referendum è stato consentire alle persone di esprimere le loro opinioni su come avrebbero voluto proseguire la loro vita. La Crimea è stata annessa unilateralmente alla Russia in seguito a un referendum non riconosciuto dalla comunità internazionale svoltosi il 16 marzo del 2014. (Rum)