Cultura: Giornata nazionale del Paesaggio, domani proclamazione del Premio 2021

- In occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, domenica 14 marzo alle ore 11 si potrà partecipare online, sul canale YouTube del ministero della Cultura, alla proclamazione del progetto vincitore del Premio nazionale del Paesaggio 2021, giunto quest'anno alla settima edizione. Stando alla relativa nota al progetto vincitore, che sarà annunciato dal ministro Dario Franceschini, sarà assegnato l'importante riconoscimento che il dicastero attribuisce alle buone pratiche per la qualità del paesaggio e della vita delle comunità locali, capaci di testimoniare le potenzialità del patrimonio culturale attraverso la creazione di economie sostenibili e la diffusione e la divulgazione di valori etici e culturali. La direttrice Archeologia, belle arti e paesaggio, Federica Galloni, annuncerà le menzioni e i progetti segnalati, e il vincitore rappresenta anche la candidatura italiana al Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa. La Giornata nazionale del Paesaggio, ricorda la nota, è stata istituita dal ministro Franceschini nel 2016 per "promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati, attraverso specifiche attività da compiersi sull'intero territorio nazionale mediante il concorso e la collaborazione delle amministrazioni e delle Istituzioni, pubbliche e private". (Com)