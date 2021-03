Business news: Danimarca, per Lego crescita delle vendite del 13 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società danese Lego ha registrato una crescita delle vendite del 13 per cento nel corso del 2020. Lo ha annunciato l'amministratore delegato dell'azienda produttrice dei famosi "mattoncini", Niels B. Christiansen. Lego attribuisce il successo dei propri giocattoli alla serrata imposta dalle autorità in tutto il mondo per contrastare la diffusione del coronavirus. "Il Covid ha accelerato delle dinamiche che erano già in atto. Molte più persone hanno fatto acquisti online", ha detto Christiansen. Le vendite di Lego nell'anno passato hanno totalizzato i 43,7 miliardi di corone danesi, pari a 5,87 miliardi di euro. Al contempo, i profitti nel 2020 sono aumentati del 19 per cento, a 9,9 miliardi di corone (1,33 miliardi di euro). (Sts)