Business news: Ad Bayer Baumann, crescita significativa dal 2022

- Dal 2022, il conglomerato agrofarmaceutico tedesco Bayer sperimenterà “una crescita significativa”. È quanto affermato dall'amministratore delegato del gruppo, Werner Baumann. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, l'Ad ha evidenziato che, “con la crescita e l'innovazione, Bayer tornerà molto più forte nei prossimi anni”. Per Baumann, l'acquisto del gruppo per le biotecnologie agrarie statunitense Monsanto, effettuato nel 2018, dovrebbe mostrare “il successo promesso entro il 2024”. Intanto, nel settore agricolo, il conglomerato tedesco intende conquistare quote mercato dai concorrenti e crescere del 3-5 per cento all'anno. I medesimi obiettivi valgono per i farmaci senza prescrizione e per il comparto della farmaceutica entro il 2023. Inoltre, Bayer prevede che l'utile netto rettificato per azione aumenterà dal 10 al 17 per cento entro il 2024 a tassi di cambio costanti. Con riguardo al settore farmaceutico, Baumann ha definito “soltanto una piccola ammaccatura” per il gruppo la perdita della protezione brevettuale sull'anticoagulante orale Xarelto. Tre nuovi farmaci sviluppati da Bayer, per cui l'approvazione è già stata concessa o è imminente, sono “destinati a più che compensare la perdita”. Il margine di profitto della divisione farmaceutica verrà, quindi, mantenuto a più del 30 per cento. (Geb)