Business news: Croaziam disoccupazione in aumento a febbraio su base annua

- Nel mese di febbraio i disoccupati erano in Croazia 24.409 in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. E' quanto rilevano i dati dell'Istituto croato di statistica secondo quanto rilancia oggi l'emittente "N1". Alla fine di febbraio erano 162.386 i disoccupati iscritti alle liste del Centro per l'impiego nazionale, con una diminuzione dell'1,8 per cento su base mensile e un aumento del 17,7 per cento su base annua. Secondo il Centro per l'impiego, a fine febbraio c'erano 2.959 persone in meno nel registro dei disoccupati rispetto alla fine di gennaio. I dati giornalieri del Centro per l'impiego mostrano che il calo del numero di disoccupati è continuato a marzo e attualmente ci sono 158.438 disoccupati, ovvero 3.948 in meno rispetto alla fine di febbraio. (Seb)