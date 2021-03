Business news: Azerbaigian, Pil calato del 3,2 per cento nel bimestre gennaio-febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel bimestre gennaio-febbraio il prodotto interno lordo dell’Azerbaigian è stato del 3,2 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha riferito il Comitato statale di statistica, secondo cui il valore aggiunto nel settore non petrolifero è aumentato del 7,5 per cento, mentre nel settore del petrolio e del gas è diminuito dello 0,4 per cento. Il 41,2 per cento della produzione del Pil è calato nel comparto industriale, del 10,7 per cento in quello commerciale; dell’8,1 per cento nel ramo trasporto e stoccaggio; del 4,7 per cento nel settore edilizia; del 3,1 per cento nel ramo agricolo; del 2,0 per cento nel settore informazione e comunicazione; dello 0,7 per cento per quanto riguarda il settore ricettivo. Il Pil pro capite è stato di 1.201,6 manat (591,4 euro). (Rum)