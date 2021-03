Business news: Spagna, Endesa investe 5,3 milioni nel rafforzamento infrastruttura elettrica di Granada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società del gruppo Enel, sta investendo 5,3 milioni di euro a Granada in un piano per rafforzare le infrastrutture elettriche del capoluogo di regione dell'Andalusia per dotarla delle ultime tecnologie, adattarle ai tempi e consentire loro di fornire una maggiore qualità di fornitura ai clienti. Come riferito dall'azienda in una nota, i tecnici poseranno 1.159 metri di nuovo cablaggio sotterraneo nelle zone di Cedrán, Sancho Panza, Fargue, Nueva Granada, Juan Pablo II, Plaza de Toros, San Antonio e Ribera del Beiro per migliorare la qualità del servizio di fornitura di energia. Endesa, inoltre, ha messo in moto un piano per la digitalizzazione dei centri di trasformazione della città di Granada. Secondo Endesa, tutte queste misure metteranno la città di Granada all'avanguardia della digitalizzazione per quanto riguarda le sue reti elettriche. L'azienda energetica sta anche sviluppando piani speciali per le aree della capitale colpite dal sovraccarico della rete causato dalle connessioni illegali dovute all'aumento delle piantagioni di marijuana. (Spm)