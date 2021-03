Business news: Serbia, società del cantante Joksimovic rileva servizi dell'agenzia statale "Tanjug"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di Belgrado Tacno, nella cui proprietà compare il cantante serbo Zeljko Joksmovic, ha rilevato i servizi dell'agenzia di stampa statale della Serbia "Tanjug". Lo ha annunciato l'Associazione dei giornalisti serbi (Uns) secondo quanto rilanciato dal sito "Intellinews". Alla fine dello scorso anno, secondo quanto riferisce il sito, Tacno ha pagato 628 mila euro per poter utilizzare i diritti di proprietà e i marchi dell'agenzia di stampa per i prossimi dieci anni. Lo scorso 9 marzo, secondo quanto segnalato dal sito "021", è stato annunciato sul sito web dell'Agenzia dei registri delle imprese che la società pubblica "Agenzia di stampa Tanjug" è stata cancellata dal registro e la domanda è stata presentata da Branka Djukic. Allo stesso tempo è stato annunciato che la società Tacno di Belgrado ha registrato a suo nome il servizio di notizie "Tanjug", il servizio di notizie "Tanjug in inglese", il servizio fotografico "Tanjug", il servizio video "Tanjug", lo streaming live "Tanjug "e il servizio Biz "Tanjug". La società Tacno è di proprietà di "Radio televizija Pancevo" di Radoica Milosavljevic e della società Minacord media i cui rappresentanti sono Zeljko Joksimovic e Manja Grcic. Zeljko Joksimovic è una star della musica pop serba ed è famoso in tutta l'Europa sud-orientale. (Seb)