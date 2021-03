Business news: Regno Unito, esportazioni verso Ue calate del 40,7 per cento a gennaio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo nuovi dati pubblicati dall'Ufficio di statistica nazionale (Ons) britannico, l'esportazione di beni verso l'Unione europea è calata del 40,7 per cento nel mese di gennaio, mentre le importazioni hanno subito una flessione del 28,8 per cento. Si tratta dei primi dati ufficiali dall'introduzione dei nuovi controlli e regole commerciali per l'import-export tra Regno Unito e Unione europea, in seguito alla definitiva uscita della prima dalla seconda. L'Ons ha tuttavia specificato che, nonostante la decrescita "netta", questa è probabilmente dovuta a "fattori temporanei". (Rel)