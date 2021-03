Bolivia: ministro Interni, ex presidente ad interim Jeanine Anez "è in mano della polizia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, è stata arrestata dalla polizia su ordine della magistratura. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Interni, Carlos Del Castillo, attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo twitter alle 01:30 antimeridiane di sabato (ora locale). "Informo il popolo boliviano che la signora Jeanine Anez è già stata arrestata e in questo momento si trova nelle mani della polizia", si legge nel breve messaggio del ministro. L'ex presidente non è stata reperibile per diverse ore dopo che la procura della Bolivia aveva emesso nel pomeriggio di venerdì un ordine d'arresto nei suoi confronti e di cinque ex ministri del suo governo. (segue) (Brb)