Energia: Weidel (AfD), completamento gasdotto Nord Stream 2 è necessario

- La Germania ha i propri interessi nel settore energetico e per questo motivo il completamento del gasdotto Nord Stream 2 è assolutamente necessario. Lo ha detto la copresidente del gruppo parlamentare di Alternativa per la Germania (AfD) al Bundestag, Alice Weidel, all’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. "La Germania ha i propri interessi energetici. È importante che il nostro Paese, se possibile, non diventi dipendente da un numero limitato di fornitori di energia. Pertanto, è necessario il completamento del progetto Nord Stream 2”, ha detto Weidel. “Il fatto che anche gli Stati Uniti ha i suoi interessi è comprensibile. Allo stesso tempo, la politica delle sanzioni danneggia sempre entrambe le parti", ha aggiunto l’esponente politica dell’Afd. Weidel in questi giorni ha guidato una delegazione del partito di estrema destra tedesco che è stata in visita in Russia. (Rum)