Difesa: Germania vuole aumentare presenza militare nell'Indo-Pacifico per contenere la Cina

- La presenza della Bundeswehr, le Forze armate tedesche, nell'Indo-Pacifico è necessaria per arginare l’avanzata cinese. È quanto affermato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, al gruppo editoriale “Rnd”, secondo cui l’Indo-Pacifico è "la regione strategicamente più importante della Terra". Secondo Kramp-Karrenbauer in quest’area devono essere assunte decisioni essenziali "sulla libertà, la pace e la prosperità nel mondo", una questione che interessa direttamente anche la Germania. Le parole della ministra tedesca seguono le dichiarazioni rilasciate dal presidente cinese, Xi Jinping, che ha recentemente invocato la necessità di una “prontezza al combattimento” alle Forze armate di Pechino. Su Twitter, Kramp-Karrenbauer ha definito tali affermazioni “irritanti”. Germania e Cina, d’altronde, hanno solidi rapporti ma ciò, ha specificato la ministra, non impedisce a Berlino di cooperare con Pechino dove possibile e contestare, invece, ove necessario alcune prese di posizione del Paese asiatico. Al fine di rafforzare la linea di politica estera nella regione indo-pacifica, il governo tedesco ha annunciato all'inizio del mese di marzo che avrebbe inviato in estate la fregata della Marina tedesca Bayern nelle acque al confine con la Cina. (Geb)