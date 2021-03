Georgia: arrivate le prime dosi di vaccino anti Covid di AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime dosi del vaccino contro il coronavirus AstraZeneca sono arrivate in Georgia questa mattina. Lo riferisce la rappresentanza dell'Unicef in Georgia. "Questa mattina, un aereo è atterrato all'aeroporto internazionale di Tbilisi, consegnando il primo lotto di vaccino contro il Covid-19. Si tratta di 43.200 dosi destinate alla Georgia", ha scritto l'Unicef in un post su Facebook. La Georgia si aspettava di ricevere la prima spedizione del vaccino Pfizer a febbraio, ma la piattaforma Covax, che fornisce i farmaci, ha ritardato le spedizioni. Secondo il ministero della Salute, la vaccinazione del personale medico inizierà il 15 marzo, quindi le vaccinazioni verranno somministrate gradualmente alle categorie di cittadini a rischio. (Rum)