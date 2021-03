Libia: il Consiglio di sicurezza Onu chiede ritiro truppe e mercenari stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli esperti delle Nazioni Unite responsabili del suo controllo, questo embargo imposto dal 2011 è stato regolarmente violato per anni. La loro prossima relazione annuale è attesa nei prossimi giorni. In passato, questi esperti hanno in particolare denunciato la presenza in Libia di mercenari russi, truppe turche e gruppi armati composti da siriani, ciadiani e sudanesi. "Il Consiglio di sicurezza riconosce la necessità di pianificare il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento dei gruppi armati, la riforma del settore della sicurezza e di mettere in atto un'architettura di sicurezza inclusiva e guidata dai civili per tutto il Paese”, si legge nel comunicato. (Res)