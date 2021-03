Brasile: governo firma contratto per acquisto 10 milioni di dosi vaccino Sputnik (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino della AstraZeneca è il secondo a ricevere la registrazione definitiva dopo quello sviluppato dalla statunitense Pfizer in collaborazione con il laboratorio tedesco BioNTech, per cui il visto buono era arrivato lo scorso 23 febbraio. A dicembre, Pfizer aveva già annunciato che non avrebbe presentato domanda per l'uso di emergenza del suo vaccino in Brasile e che avrebbe seguito direttamente il processo di presentazione per una registrazione definitiva. La scelta fu motivata all'epoca dalla necessità di "chiarire alcuni dubbi sul processo di presentazione" dopo aver "incontrato difficoltà nella guida alla presentazione per uso di emergenza", preparato dalla stessa agenzia brasiliana", tanto da desistere dalla presentazione. (segue) (Brb)