Usa: sondaggio, 65 per cento cittadini approva gestione pandemia presidente Biden (2)

- Una serie di sondaggi pubblicati negli Stati Uniti a 50 giorni dall'insediamento del presidente Usa conferma la popolarità del piano di aiuti da 1.900 miliardi di dollari promosso dall'inquilino della Casa Bianca, e la tenuta del consenso goduto da Biden tra gli elettori. Un sondaggio effettuato da "Cbs News" attribuisce a Biden un tasso di approvazione del 60 per cento. Altri sondaggi rilevano un tasso di approvazione significativamente inferiore, ma comunque elevato: secondo l'ultima rilevazione di Pew Research, il 54 per cento dell'elettorato Usa approva l'operato di Biden, mentre il 42 per cento disapprova. A 50 giorni dal suo insediamento alla Casa Bianca, segnato dalle polemiche sulle presunte influenze della Russia, l'ex presidente Donald Trump godeva secondo Pew Research di un tasso di approvazione del 44 per cento; imbattuto l'ex presidente Barack Obama, che all'inizio del suo primo mandato era sostenuto dal 64 per cento degli lettori statunitensi. (Nys)