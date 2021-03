Business news: premier greco Mitsotakis, nuovo pacchetto di aiuti da 2,5 miliardi per imprese e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco ha annunciato un nuovo pacchetto di misure di sostegno economico. Secondo quanto dichiarato dal premier Kyriakos Mitsotakis, "dal primo momento della pandemia, ho sottolineato che la salute deve andare di pari passo con la protezione dell'economia" e per questo "24 miliardi di euro sono stati allocati per sostenere lavoratori e imprese". "Oggi altri 2,5 miliardi di euro vengono mobilitati, portando i fondi rilevanti nel 2021 a 11,6 miliardi di euro". Mitsotakis ha rivendicato il successo del suo governo nella tenuta dell'economia nonostante la pandemia e "le difficoltà senza precedenti". "Il Paese ha avuto la seconda migliore performance in Europa nel tenere sotto controllo la disoccupazione. E la recessione è stata contenuta all'8,2 per cento", ha dichiarato il premier ellenico annunciando il nuovo piano di aiuti che "darà sollievo a oltre 500 mila imprese e milioni di lavoratori". (Gra)