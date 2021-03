Business news: premier polacco Morawiecki, a marzo quasi un miliardo di euro di nuovi aiuti alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 980 milioni di euro di aiuti alle imprese polacche verranno destinati a marzo. Lo ha dichiarato il primo ministro, Mateusz Morawiecki, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". La cifra, per la precisione 4,5 miliardi di zloty, è stata annunciata durante una visita del premier all'azienda Sigma di Jastkow (Lublino). "Dobbiamo continuare ad aiutare i settori più colpiti e cercheremo di sostenerli anche dopo la pandemia" di coronavirus, ha detto il capo del governo. Morawiecki ha spiegato che ne va della "conservazione del valore dell'economia polacca". "Sono persuaso che insieme a lavoratori e imprenditori saremo in grado di preservarlo" e in primavera "ci saranno notizia sempre più positive sul fronte epidemiologico". (Vap)