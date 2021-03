Business news: Albania-Italia, incontro tra presidente Camera di commercio e ambasciatore Bucci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera di commercio e dell'industria albanese, Ines Mucostepa, ha avuto in settimana un incontro con l'ambasciatore d'Italia a Tirana, Fabrizio Bucci. "Siamo convinti che l'istituzione della commissione congiunta per gli investimenti, con l'obiettivo di aumentare gli scambi commerciali e di investimento tra i due Paesi, è un passo molto importante e dimostra ancora una volta la volontà incrollabile di aumentare ulteriormente la cooperazione economica", ha affermato Mucostepa citata dall'agenzia di stampa "Ata". Come da lei sottolineato, l'Italia è il primo partner economico dell'Albania, destinazione del 50 per cento delle esportazioni di prodotti albanesi e "da cui importiamo un quarto del valore di tutte le importazioni". "La tendenza positiva è stata confermata nel gennaio 2021 con un aumento del 4,5 per cento delle esportazioni e un aumento del 13,1 delle importazioni rispetto al 2020", ha aggiunto. (Alt)