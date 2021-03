Usa-Onu: colloquio tra Blinken e segretario Guterres, focus su Afghanistan, Ethiopia, e Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per discutere dei dossier relativi ad Afghanistan, Etiopia e Myanmar. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Riguardo all'Afghanistan, Blinken "ha ringraziato il segretario generale Guterres per il suo impegno nel far avanzare i colloqui per una soluzione politica giusta e duratura e per un cessate il fuoco permanente e globale", si legge nella relativa nota ufficiale. Il segretario di Stato "ha chiesto maggiori sforzi regionali e internazionali per aiutare a risolvere la crisi umanitaria, porre fine alle atrocità e ripristinare la pace in Etiopia", prosegue il comunicato. Le parti hanno anche discusso "l'importanza di un'indagine indipendente, internazionale e credibile sugli abusi e le violazioni dei diritti umani denunciati nel Tigrè", la regione etiope al centro di una crisi militare e umanitaria da diversi mesi. Quanto al Myanmar, Blinken ha posto l'accento sull'importanza "di una continua unità presso le Nazioni Unite volta a prevenire ulteriori violenze e sollecitare il ripristino del governo birmano democraticamente eletto". (Nys)