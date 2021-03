Brasile: governo firma contratto per acquisto 10 milioni di dosi vaccino Sputnik (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le trattative per l'acquisto dello Sputnik erano tuttavia iniziate già a livello ministeriale dopo che Anvisa aveva autorizzato un nuovo protocollo per la semplificazione del processo di autorizzazione di uso emergenziale dei vaccini. Secondo le regole stabilite in precedenza da Anvisa, per poter avanzare una richiesta di uso emergenziale di un vaccino nel paese, la casa farmaceutica doveva aver svolto in Brasile la sperimentazione della fase tre del vaccino sull'uomo. Questa norma è stata cancellata, aprendo la strada, in particolare, all'eventuale approvazione del vaccino Sputnik V, sviluppato dalla Russia. (segue) (Brb)