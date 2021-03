Brasile: governo firma contratto per acquisto 10 milioni di dosi vaccino Sputnik (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le 2.233 vittime nelle ultime 24 ore, il numero di morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile raggiunge quota 272.889. Inoltre considerata la curva ascendente dei decessi e il secondo giorno oltre la soglia dei 2000 morti, secondo i dati della Fiocruz il Brasile registra la più alta media giornaliera di decessi da inizio pandemia con 1.702 morti al giorno negli ultimi sette giorni. Si tratta di un aumento del 60,9 per cento rispetto a un mese prima, quando la media è stata di 1.058 decessi al giorno e del più alta del 55,2 per cento rispetto al 25 luglio 2020, considerato picco della prima ondata. Quanto ai di contagi, sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute dei 27 stati, il bilancio è salito ad almeno 11.277.717 casi, 75.412 in più rispetto a quelli registrati nelle 24 ore precedenti. Secondo i dati della Fiocruz anche la media del numero di contagi ha raggiunto il suo record con 69.140 casi al giorno negli ultimi sette giorni. Si tratta di un aumento del 34,5 per cento rispetto alle precedenti due settimane (51.405 casi) e 52,4 per cento in più rispetto a quello registrato un mese fa (45.373). (Brb)