Usa: Schumer chiede dimissioni Cuomo, “ha perso la fiducia dei suoi partner” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una settima donna si è fatta avanti e ha accusato di molestie sessuali il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. Si tratta di Jessica Bakeman, una giornalista che per diversi anni ha seguito i lavori dell'assemblea legislativa dello Stato, con sede ad Albany. La donna, che ha denunciato la vicenda in un articolo scritto di suo pugno sulla rivista "New York Magazine", afferma di essere stata molestata sa Cuomo diverse volte dall'inizio della sua carriera giornalistica nel 2012. (segue) (Nys)