Usa: Schumer chiede dimissioni Cuomo, “ha perso la fiducia dei suoi partner” (3)

- Anche odici esponenti democratici della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti eletti a New York hanno chiesto ufficialmente le dimissioni di Cuomo. L’appello è giunto in comunicati diramati separatamente dai rappresentanti nel giro di pochi minuti. A chiedere le dimissioni del governatore democratico – dopo che a farlo lo scorso primo marzo era stata Kathleen Rice - sono il presidente della commissione Giustizia Jerry Nadler, la presidente della commissione di Vigilanza Carolyn Maloney, i rappresentanti Alexandria Ocasio-Cortez, Jamal Bowman, Mondaire Jones, Grace Meng, Yvette Clark, Adriano Espaillat, Nydia Velasquez, Anthony Delgado, Brian Higgins e Sean Maloney. Sono invece sei i membri della delegazione newyorchese alla Camera che al momento non si sono uniti all’appello: Hakeem Jeffries, Gregory Meeks, Tom Suozzi, Ritchie Torres, Paul Tonko e Joe Morelle. (Nys)