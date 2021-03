Business news: Spagna, negli ultimi 12 anni chiuse più filiali di quelle attualmente operative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna negli ultimi 12 anni il settore bancario ha chiuso più filiali di quelle che sono attualmente operative in tutto il Paese. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", nel 2008, poco prima della grave crisi finanziaria, in Spagna c'erano 45.622 filiali, il numero più alto della storia, per arrivare anno dopo anno a chiusure più o meno intense che hanno portato questa cifra a 22.271 alla fine del 2020 (il 51,2 per cento in meno). Per quest'anno, la sola banca Santander chiuderà poco più di 1.000 filiali (il suo adeguamento è iniziato a febbraio), che si aggiungono alle 1.400 di CaixaBank e Bankia annunciate dopo la loro fusione che sarà formalizzata ufficialmente questo mese, e alle 500 di Bbva. Ibercaja ne chiuderà 199 entro giugno 2022, Sabadell almeno 300 (anche se la cifra non è confermata), mentre Unicaja e Liberbank ne "taglieranno" altre 400. Anche altre piccole banche seguiranno questa strategia di fronte alla ricerca di efficienza e redditività nel settore, e al cambiamento delle abitudini dei clienti, soprattutto a seguito di Covid-19, che ha accelerato la loro digitalizzazione. (Spm)