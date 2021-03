Business news: Serbia, presidente Vucic annuncia produzione del vaccino cinese Sinopharm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia avvierà a partire dal 15 ottobre la produzione del vaccino cinese Sinopharm contro il Covid-19. Lo ha annunciato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, secondo quanto riporta l'emittente "Rts". L'annuncio è stato fatto da Vucic, nel corso della sua permanenza negli Emirati Arabi Uniti. "Abbiamo fatto un grande accordo questa sera, insieme agli Emirati Arabi Uniti e alla Cina. Costruiremo una nuova fabbrica per i vaccini Sinopharm in Serbia, che produrremo dal 15 ottobre", ha dichiarato Vucic precisando che è già in corso la ricerca di un sito in cui allestire la produzione. (Seb)