Business news: Spagna, Previdenza sociale ha chiuso il 2020 con deficit record di 19,8 miliardi di euro

- L'Istituto di Previdenza sociale spagnolo (Seguridad Social) ha chiuso il 2020 con un deficit record di 19,8 miliardi di euro, pari all'1,8 per cento del Pil, a causa del sensibile aumento delle spese per far fronte alla crisi economica scatenata dalla crisi del Covid-19. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", un'analisi dei suoi conti mostra che nel 2020 è raddoppiato il capitolo dei trasferimenti statali per il pagamento delle prestazioni universali, non contributive e altre spese che vengono pagate con le tasse e, quindi, non emerge come debito della Previdenza sociale. Se questo trasferimento straordinario non fosse escluso dal saldo finale dei conti, il deficit del sistema supererebbe i 34 miliardi di euro. Se questi trasferimenti non appaiono nel debito della Previdenza sociale perché è lo Stato che paga l'importo con la fiscalità generale, dovrebbe essere contabilizzato nel deficit statale finale, che potrebbe superare l'11 per cento del Pil a fine anno. (Spm)