Business news: Apple investirà oltre un miliardo di euro a Monaco di Baviera

- Nei prossimi tre anni, Apple investirà oltre un miliardo di euro nella sua sede di Monaco di Baviera per lo sviluppo di chip. A tal fine, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il sito verrà ampliato per diventare il polo europeo dalla progettazione di chip, con particolare attenzione alla connettività e alle tecnologie wireless. Apple assumerà, quindi, centinaia di nuovi dipendenti a Monaco, già maggiore centro di sviluppo del gruppo in Europa. (Geb)