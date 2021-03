Business news: Adidas, profitto dovrebbe aumentare fino al 18 per cento tra 2021 e 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 2021 e il 2025, il profitto del gruppo tedesco per gli articoli sportivi Adidas dovrebbe aumentare del 16-18 per cento. Nello stesso periodo, il fatturato del gruppo dovrebbe sperimentare una crescita dell'8-10 per cento all'anno. È quanto affermato dall'amministratore delegato di Adidas, Kaspar Rorsted. L'Ad ha aggiunto che “l'industria degli articoli sportivi crescerà di 100 miliardi di euro entro il 2025”. Per il dirigente, il mercato dello sport sta crescendo al doppio della velocità della produzione economica totale, con la Cina in testa. Per almeno mantenere la sua seconda posizione nel mercato mondiale dopo il gruppo statunitense Nike , Adidas seguirà il motto “Decidi il gioco”. Al riguardo, Rorsted ha evidenziato: “Vogliamo guadagnare quote di mercato”. A sua volta, il direttore del marchio Adidas, Brian Grevy, ha affermato: “Sempre più persone praticano sport e si mantengono attive, stiamo assistendo a un'enorme richiesta di abbigliamento casual, e non scomparirà”. (Geb)