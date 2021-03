Business news: Mitsubishi resta in Europa grazie a Renault

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo giapponese Mitsubishi resterà in Europa grazie a un rafforzamento della collaborazione con Renault, suo partner nell'alleanza che include anche Nissan. In un comunicato il gruppo nipponico spiega che "completerà la sua fornitura in Europa con due modelli del gruppo Renault" previsti entro il 2023 "su una selezione di mercati in Europa attraverso la sua rete di vendite". La nota sottolinea che i modelli in questione sono in fase di studio. "Era fuori questione lasciare l'Europa, non abbiamo mai avuto questa intenzione", ha spiegato un portavoce di Mitsubishi, citato dall'emittente televisiva "BfmTv". (Frp)