Business news: Polonia, per Fondo di sviluppo il Pil potrebbe risentire della proroga delle misure anti Covid

- La Polonia potrebbe essere uno tra i pochi Paesi Ue a tornare ai livelli economici prepandemici già nel 2021. Lo ha detto Pawel Borys, presidente del Fondo polacco di sviluppo (Pfr), intervistato oggi dal quotidiano "Dziennik Gazeta Prawna". Riferendosi alle previsioni della Banca nazionale polacca (Nbp), che pensa a una crescita che potrebbe raggiungere il 5 per cento l'anno prossimo, Borys risponde che per quest'anno "l'aumento del Pil potrebbe aggirarsi tra il 4 e il 5 per cento" ma occorre ricordare la situazione della pandemia di coronavirus. "Tutto può cambiare e le misure restrittive possono essere prolungate", ha messo in guardia. Il presidente del Pfr ammette che se l'ipotesi dovesse avverarsi il Pil potrebbe risentire in modo sensibile e il potenziale di crescita abbassarsi a circa il 2-3 per cento. Per quanto riguarda invece il 2022, "se si valuta la crescita degli investimenti e l'effetto dei consumi dilazionati, sono convinto che potremo raggiungere a pandemia terminata anche più del 5 per cento". (Vap)